Вашингтон очікує звіту кремля після візиту парламентера рф – Bloomberg

США чекають, коли Дмитрієв відзвітує перед путіним, перш ніж сторони зроблять якісь подальші кроки.

У середу і четвер спецпосланець Трампа провів зустріч із переговірником путіна у Вашингтоні. Тепер у США чекають його звіту главі кремля, перш ніж робити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч Стіва Віткоффа і Кирила Дмитрієва відбулася через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп висловив розчарування російським диктатором владіміром путіним. Це було пов'язано з відсутністю динаміки на переговорах про припинення вогню в російсько-українській війні.

Тепер, за словами людини, знайомої з перебігом переговорів, США чекають, коли Дмитрієв відзвітує перед путіним, перш ніж сторони зроблять якісь подальші кроки. Bloomberg також навело цитату чиновника рф після переговорів.

"Стів був дійсно зосереджений на рішеннях. Я думаю, що є розуміння того, як ми можемо рухатися до завершення угоди, і щодо цього було багато обговорень", - сказав парламентер путіна в інтерв'ю CNN.

Також ЗМІ пишуть, що чиновники США дедалі більше розчаровуються через повільний перебіг переговорів з боку москви. Те, що минулого тижня здавалося проривом у питанні часткового перемир'я в Чорному морі, швидко випарувалося після того, як російські чиновники заявили, що це питання залежить від зняття санкцій. Зокрема, це твердження суперечить заяві США, в якій викладаються параметри угоди.

Крім того, росія і Україна обмінялися звинуваченнями в недотриманні умов часткового припинення вогню, в тому числі шляхом нанесення ударів по енергетичних об'єктах.

Як зазначив у коментарі The Wall Street Journal Томас Грем із Ради з міжнародних відносин, Кремль, імовірно, наполягав на візиті Дмитрієва до Вашингтона, бо відчував, що терпіння Трампа щодо президента росії путіна слабшає, і що нездатність досягти мирного врегулювання може налаштувати громадську думку США проти росії.

NBC News писало, що оточення президента США Дональда Трампа не радить йому телефонувати російському диктатору владіміру путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні.