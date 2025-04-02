Трамп розчарований діями путіна

Адміністрація Трампа розглядає запровадження жорстких санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

Президент США Дональд Трамп "розчарований" російським диктором владіміром путіним і вважає, що росія свідомо затягує переговори щодо припинення вогню.

Про це повідомляє Fox News.

За даними джерела видання, адміністрація Трампа розглядає запровадження жорстких санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

Зазначається, що рівень виконання санкцій наразі низький — неофіційно оцінюється як "3 з 10". При цьому російський тіньовий флот, який нелегально транспортує нафту через Балтійське море, може стати "легкою мішенню", пише видання.

За даними Fox News, більшість суден цього флоту вже під санкціями, а 70% незаконного продажу російської нафти здійснюється через нього.

31 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в коментарі журналістам заявила, що Трамп «висловив невдоволення» лідерами України та росії на тлі спроб забезпечити припинення вогню у війні Росії проти України.

30 березня журналістка NBC News Крістен Велкер повідомила, що Трамп розповів їй про те, що він дуже розлютився на путіна і готовий накласти «вторинні тарифи» на всю нафту з росії, якщо не вдасться укласти угоду про перемир’я в Україні. Трамп уточнив, що злий на путіна через заяви диктатора про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.

Також президент США повідомив журналістам, що в росії є "психологічний дедлайн" у питанні припинення вогню в Україні. При цьому Трамп стверджує, що завжди "добре ладнав" із путіним, тоді як Зеленському пригрозив "великими проблемами" в разі відмови від угоди щодо рідкісноземельних копалин.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому рф "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді.