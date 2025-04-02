Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп розчарований діями путіна

02 квітня 2025, 08:08
Трамп розчарований діями путіна
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Адміністрація Трампа розглядає запровадження жорстких санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

Президент США Дональд Трамп "розчарований" російським диктором владіміром путіним і вважає, що росія свідомо затягує переговори щодо припинення вогню.  

Про це повідомляє Fox News.

За даними джерела видання, адміністрація Трампа розглядає запровадження жорстких санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

Зазначається, що рівень виконання санкцій наразі низький — неофіційно оцінюється як "3 з 10". При цьому російський тіньовий флот, який нелегально транспортує нафту через Балтійське море, може стати "легкою мішенню", пише видання.

За даними Fox News, більшість суден цього флоту вже під санкціями, а 70% незаконного продажу російської нафти здійснюється через нього.

31 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в коментарі журналістам заявила, що Трамп «висловив невдоволення» лідерами України та росії на тлі спроб забезпечити припинення вогню у війні Росії проти України.

30 березня журналістка NBC News Крістен Велкер повідомила, що Трамп розповів їй про те, що він дуже розлютився на путіна і готовий накласти «вторинні тарифи» на всю нафту з росії, якщо не вдасться укласти угоду про перемир’я в Україні. Трамп уточнив, що злий на путіна через заяви диктатора про нелегітимність президента України Володимира Зеленського.

Також президент США повідомив журналістам, що в росії є "психологічний дедлайн" у питанні припинення вогню в Україні. При цьому Трамп стверджує, що завжди "добре ладнав" із путіним, тоді як Зеленському пригрозив "великими проблемами" в разі відмови від угоди щодо рідкісноземельних копалин.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому рф "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки –Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється