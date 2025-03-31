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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що дав путіну психологічний дедлайн для угоди щодо України

31 березня 2025, 16:07
Трамп заявив, що дав путіну психологічний дедлайн для угоди щодо України
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Він "не знає", чи відтягує країна-агресор укладання домовленості про перемир'я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав російському диктатору владіміру путіну психологічний дедлайн для укладання угоди про припинення вогню в Україні. Глава Білого дому все ще вірить, що очільник Кремля хоче цього, про що він сказав під час спілкування з журналістами на борту свого літака. 

"Це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий, — відповів він на питання про те, чи є крайній термін, до якого рф повинна погодитися на перемир'я, додаючи, що "не знає", чи відтягує країна-агресор це питання. — Я не думаю, я думаю, він (путін — ред.) хоче укласти угоду". 

Нагадаємо, Трамп пригрозив, що якщо Зеленський відмовитися від ​​угоди щодо корисних копалин, він зіткнеться з великими проблемами. 

На початку тижня Трамп заявляв, що угода про корисні копалини узгоджена і незабаром буде підписана.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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