Трамп заявив, що дав путіну психологічний дедлайн для угоди щодо України

Він "не знає", чи відтягує країна-агресор укладання домовленості про перемир'я.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав російському диктатору владіміру путіну психологічний дедлайн для укладання угоди про припинення вогню в Україні. Глава Білого дому все ще вірить, що очільник Кремля хоче цього, про що він сказав під час спілкування з журналістами на борту свого літака.

"Це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий, — відповів він на питання про те, чи є крайній термін, до якого рф повинна погодитися на перемир'я, додаючи, що "не знає", чи відтягує країна-агресор це питання. — Я не думаю, я думаю, він (путін — ред.) хоче укласти угоду".

Нагадаємо, Трамп пригрозив, що якщо Зеленський відмовитися від ​​угоди щодо корисних копалин, він зіткнеться з великими проблемами.

На початку тижня Трамп заявляв, що угода про корисні копалини узгоджена і незабаром буде підписана.