Угода про корисні копалини узгоджена і незабаром буде підписана – Трамп

Перемовини щодо "території і "володіння електростанціями" ще тривають.

Американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо видобутку корисних копалин.

Про це пише агенція Reuters.

"Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів. Незабаром підпишемо її", - сказав президент США.

За його словами, тривають обговорення стосовно "території" та "володіння електростанціями". Проте деталей цих перемовин наразі невідомі.

Нещодавно стало відомо, що Трамп хоче перемир'я до Великодня, але кремль затягує переговори.