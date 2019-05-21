Кремль хоче використати Донбас, як “троянського коня”, - Клімкін
"На останній зустрічі "Норманського формату" на міністерському рівні Лавров врешті решт дуже просто сказав, чому вони проти міжнародної адміністрації (на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - ред.): "тоді ви виберете тих людей, яких ви хочете. А це нас за будь-яких умов не влаштовує. Ми маємо зберігати контроль над цією територією". Тобто все абсолютно прозоро: Кремль хоче зберегти контроль над цим регіоном і потім використати його як “троянського коня” в дестабілізації України", - розповів Клімкін, інформує "Лівий берег".
Глава МЗС України вважає, що "Путін запланував перевлаштування всього простору навколо Росії. І це стосується не тільки України: це стосується Молдови, Білорусі, Кавказу і навіть Казахстану. Він хоче поступово побудувати нову логіку, яка б була віддзеркаленням імперії Радянського Союзу на новий кшталт. І він вважає, що це запорука якогось глобального впливу і, якщо хочете, його місія: він же каже про "один народ".
"Головне - не дозволити росіянам зберегти анклав, який зрештою розвалить Україну, - підкреслив Клімкін. - Це єдине, що має нас турбувати. З планами все добре, погано тільки з бажанням Кремля хоч щось робити (крім того, щоб розвалити Україну). А якщо все ж таки Москва в якийсь момент буде вимушена погодитись на наш план, то вони переключаться на роздовбування України іншими методами”.
Додамо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін погоджується з ідеєю президента Володимира Зеленського надавати громадянство українцям, які захочуть повернутися в Україну з-за кордону.
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