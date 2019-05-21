Кремль хоче використати Донбас, як “троянського коня”, - Клімкін

"Путін запланував перевлаштування всього простору навколо Росії. І це стосується не тільки України: це стосується Молдови, Білорусі, Кавказу і навіть Казахстану"

На останній зустрічі міністрів "Норманського формату" глава МЗС РФ Сергій Лавров відкритим текстом заявив, що Росія має "зберігати контроль" над окупованими територіями України.

"На останній зустрічі "Норманського формату" на міністерському рівні Лавров врешті решт дуже просто сказав, чому вони проти міжнародної адміністрації (на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - ред.): "тоді ви виберете тих людей, яких ви хочете. А це нас за будь-яких умов не влаштовує. Ми маємо зберігати контроль над цією територією". Тобто все абсолютно прозоро: Кремль хоче зберегти контроль над цим регіоном і потім використати його як “троянського коня” в дестабілізації України", - розповів Клімкін, інформує "Лівий берег".

Глава МЗС України вважає, що "Путін запланував перевлаштування всього простору навколо Росії. І це стосується не тільки України: це стосується Молдови, Білорусі, Кавказу і навіть Казахстану. Він хоче поступово побудувати нову логіку, яка б була віддзеркаленням імперії Радянського Союзу на новий кшталт. І він вважає, що це запорука якогось глобального впливу і, якщо хочете, його місія: він же каже про "один народ".

"Головне - не дозволити росіянам зберегти анклав, який зрештою розвалить Україну, - підкреслив Клімкін. - Це єдине, що має нас турбувати. З планами все добре, погано тільки з бажанням Кремля хоч щось робити (крім того, щоб розвалити Україну). А якщо все ж таки Москва в якийсь момент буде вимушена погодитись на наш план, то вони переключаться на роздовбування України іншими методами”.

Додамо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін погоджується з ідеєю президента Володимира Зеленського надавати громадянство українцям, які захочуть повернутися в Україну з-за кордону.