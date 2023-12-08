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кремль хоче визнати Азовське море внутрішнім морем росії

08 грудня 2023, 18:18
кремль хоче визнати Азовське море внутрішнім морем росії
Фото: gettyimages.com
В уряді рф планують "перетворити" Азовське море на внутрішнє море росії.

Про це повідомляє Укрінформ

"росіяни готують проєкт щодо зміни статусу Азовського моря. Окупанти планують на законодавчому рівні визначити Азовське море як внутрішнє море росії. Зміна статусу водойми за задумом окупантів має нівелювати дію міжнародного права на цій території", - заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. 

Він додав, що на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники продовжують самовільно захоплювати житло і майно людей, які виїхали.

За словами Малашко, в полоні росіян наразі перебуває більше 600 мешканців області, серед яких є і діти.

"Є тенденція, коли наших військових засуджують і відправляють навіть до Сибіру. Це порушення будь-яких міжнародних конвенцій", - сказав очільник ОВА. 

Раніше повідомлялось, що в російському полоні перебуває майже 5 тисяч українців.

 

РосіяАзовське море

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