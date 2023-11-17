В російському полоні перебуває майже 5 тисяч українців

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи через збройну агресію росії в Україні встановила факт полону 4337 осіб: з них 3574 військових і 763 цивільних.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції", - заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Завдяки роботі Мінреінтеграції здійснюються одноразові та щорічні виплати грошової допомоги.

З початку року виплачено 422 млн гривень звільненим з полону і родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів

Верещук нагадала, що для отримання державної грошової допомоги потрібно звернутися до міністерства.

Комісія була створена в листопаді минулого року, до її складу входять 18 членів.

Крім того, в полоні росіян перебувають щонайменше 25 українських журналістів, але росія запевняє, що нічого не знає про це.

Нагадаємо, що останній обмін був на початку жовтня, тоді з російського полону повернулося 20 українських військових.