кремль хоче залякати Україну новою ракетою – WSJ

Рано 21 листопада вранці росія завдала удару по місту Дніпру міжконтинентальною ракетою.

Атака балістичною ракетою середньої дальності викликала побоювання щодо серйозної ескалації війни, що триває, і спонукала Україну подати запит на нову протиповітряну оборону.

Про це йдеться в статті The Washington Post, посилаючись на коментарі аналітиків та офіційних осіб в Україні та на Заході.

Атака супроводжувалась значним збільшенням кількості погрозливих заяв, проте це була лише "нова бравада москви".

За словами речниці НАТО Фари Дахлалли, москва мала на меті "залякати тих, хто підтримує Україну".

"Розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України", - додала вона.

В той же час, експерти сумніваються в тому, що рф має достатньо ракет для регулярного нанесення таких ударів, а напад, ймовірно, був викликаний реальними побоюваннями в росії щодо того, як продовжувати постачання лінії фронту, якщо Україна може вразити ключові склади зброї в тилу західними ракетами.

"Це однозначно спроба залякати Захід і спроба змусити Захід не допомагати Україні. Але, з іншого боку, це також прояв абсолютної паніки самого путіна", - заявив аналітик Микола Бєлєсков.

Разом з цим, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що стратегія рф завжди полягала в тому, щоб "перевірити глобальну відповідь" на різні форми ескалації.

москва чекала, щоб побачити, як Захід відреагує на її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, регулярні ракетні удари по мирному населенню, атаки на електромережі, а останнім часом розгортання північнокорейських військ і регулярні страти полонених на полі бою.

"Це все тестування. А зараз нова спроба - міжконтинентальний удар по мирному населенню. Що далі?", - додав Подоляк.