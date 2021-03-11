НОВИНИРечник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена під час кліматичного саміту в Глазго, що у Росії - серйозні проблеми Росії з кліматом, зокрема, горить тундра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кремль і Байден потролили один одного через пожежі та кліматичну політику
Дії Росії мають послідовний характер
Фото: РБК
Коментар Пєсков озвучив у середу, 3 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання "РБК".
Байден під час виступу 2 листопада на кліматичній конференції ООН у Глазго назвав помилкою рішення президента РФ Владіміра Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна не брати участь у заході.
За словами Байдена, у російського колеги "буквально горить тундра", в Росії серйозні проблеми з кліматом, але Путін "мовчить про бажання щось робити".
"Тундра справді горить, але давайте не забувати, що горять ліси і в Каліфорнії, і в Туреччині, і в інших частинах світу", - заявив речник Кремля.
Він також відреагував на критику того, що Путін не приїхав у Глазго. За словами Пєскова, Москва не применшує значення саміту в Шотландії, але "кліматичні дії Росії не мають на меті бути приуроченими до якогось заходу".
"Дії Росії мають послідовний характер", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.
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03 11 2021 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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