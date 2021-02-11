НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і обговорив з ним безпекову ситуацію на сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський у Глазго зустрівся з Байденом - говорили про безпеку на сході України
Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Про це глава Української держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
"Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває в Глазго, Велика Британія, де у понеділок, 1 листопада, взяв участь у кліматичному саміті COP26.
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02 11 2021 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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