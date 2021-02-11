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Зеленський у Глазго зустрівся з Байденом - говорили про безпеку на сході України

Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні
Президент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і обговорив з ним безпекову ситуацію на сході України.
Зеленський у Глазго зустрівся з Байденом - говорили про безпеку на сході України Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Про це глава Української держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
 
"Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив Зеленський.
 
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває в Глазго, Велика Британія, де у понеділок, 1 листопада, взяв участь у кліматичному саміті COP26.
 
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02 11 2021 14:43
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