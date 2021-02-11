Зеленський у Глазго зустрівся з Байденом - говорили про безпеку на сході України

Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні

Президент Володимир Зеленський у Глазго зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і обговорив з ним безпекову ситуацію на сході України.

Про це глава Української держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Під час розмови з Президентом США Джо Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський перебуває в Глазго, Велика Британія, де у понеділок, 1 листопада, взяв участь у кліматичному саміті COP26.