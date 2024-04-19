Білий дім зробив новий поштовх до історичної угоди для зміцнення зв'язків між Саудівською Аравією та Ізраїлем

За цією домовленістю, Саудівська Аравія має повністю визнати Ізраїль, а взамін Білий дім пропонує Ер-Ріяду більш офіційні оборонні відносини зі США, сприяння в розвитку цивільної ядерної енергетики та відновлення Палестинської держави.

Ізраїль може укласти історичну угоду про нормалізацію відносин зі своїм найпотужнішим арабським сусідом — Саудівською Аравією. США виступили посередником, а уряд президента Джо Байдена сприяє тому, щоб це відбулося найближчими місяцями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США та Саудівської Аравії.

За цією домовленістю, Саудівська Аравія має повністю визнати Ізраїль, а взамін Білий дім пропонує Ер-Ріяду більш офіційні оборонні відносини зі США, сприяння в розвитку цивільної ядерної енергетики та відновлення Палестинської держави.

За словами американських посадовців, іншою метою цього договору є обмеження впливу Китаю на Близькому Сході та подальша ізоляція Ірану шляхом зближення Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Байдену цей договір також грає на руку перед виборами президента США.

Втім, за словами посадовців США та Ізраїлю, найбільша перешкода до нормалізації відносин з Саудівською Аравією — це переконати ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньяху приєднатися до переговорів щодо створення Палестинської держави. Праві члени його уряду та значна частина громадськості виступають проти державності Палестини, після ескалації конфлікту між Ізраїлем та Хамас 7 жовтня, відколи бойовики ісламістського угруповання вдарили ракетами по Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Лідери Саудівської Аравії десятиліттями заявляли, що Палестинська держава є пріоритетом, а високопоставлені дипломати держави заявляли, що ця умова є обовʼязковою для нормалізації відносин с Ізраїлем.

Проте тепер посадовці Саудівської Аравії приватно повідомили США, що могли б прийняти усну обіцянку з боку Ізраїлю, що країна візьме участь у нових переговорах щодо створення Палестинської держави, оскільки в угоді є пункти, які цікавлять Ер-Ріяд більше.

Чиновники з Саудівської Аравії також зазначили, що угода зможе допомогти Ізраїлю з потенційною стратегією виходу з Сектора Гази, коли стихне конфлікт. США розробили післявоєнний план, який передбачає залучення військ дружніх арабських держав для гарантії безпеки в Секторі Гази.

Втім, кілька потенційних співавторів документу з боку арабських держав кажуть, що вони не розглядали б таку домовленість без публічних кроків Ізраїлю до створення Палестинської держави.

Якщо США домовляться с Саудівською Аравією, але Ізраїль відмовиться вести переговори про створення Палестинської держави, то американські високопосадовці представлять перед Ізраїлем усі переваги дипломатичної угоди, які він міг би отримати, якщо пішов на умови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив нормалізацію відносин з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом під час свого візиту до Джидди 20 березня і сказав, що вже наступного дня принц погодився на умови угоди.

"Прогрес хороший, він реальний. Я не можу встановити часові рамки, але думаю, що ми наближаємося до моменту, коли у нас будуть домовленості", — сказав Блінкен.

Найактивнішим прихильником угоди про нормалізацію відносин з Саудівською Аравією в уряді Ізраїлю був член військового кабінету та суперник Нетаньяху Бенні Ґанц. Більшість громадських опитувань свідчать про те, що Ґанц сьогодні є найпопулярнішим лідером в Ізраїлі.

На початку цього місяця Ґанц заявив, що угода про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією, а також міжнародні зусилля за участю поміркованих арабських держав щодо гарантій безпеки та допомоги в Секторі Газі — "досяжні".

Хоча Ізраїль і Саудівська Аравія нині не мають офіційних дипломатичних відносин, держави вже таємно співпрацюють з деяких питань, зокрема у напрямку розвідки. Ґанц заявив, що офіційні дипломатичні відносини допоможуть сформувати альянс проти Ірану, який "намагається розпалити регіональну війну".