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кремль і далі фінансує "Вагнер" через держконтракти

03 серпня 2023, 15:54
кремль і далі фінансує
Через місяць після заколоту Прігожина компанії, пов’язані з ним отримали держконтрактів щонайменше на 2 млрд рублів.

Це говоріть про те, що російська влада, ймовірно, зберегла схему фінансування ПВК "Вагнер". 

Про це пише російське видання Агентство.

Фірмам "кухаря путіна" вдалося не втратити великі замовлення на гарячі обіди для школярів в містах московської області, пише видання. 

"Ймовірно, це може свідчити про те, що влада зберегла схему неявного фінансування операцій ПВК "Вагнера" в Африці", - йдеться в статі Агентства після вивчення державних контракти 17-ти компаній.

За останній місяці найбільші підряди Прігожина отримали на організацію гарячого харчування школярів у містах московської області. 

Адміністрація Митищ заплатить 705 млн рублів компанії "Соціальне харчування "Центр"", адміністрація Красногорська - 935 млн компанії "Продфудсервіс". 

"Це свідчить про те, що групі компаній "кухаря Путіна" вдалося зберегти двох великих держзамовників у Підмосков'ї", - вважають журналісти. 

Також співпрацювати з фірмами Прігожина продовжив дитячий табір "Артек" - за харчування дітей у 2023 році він заплатить 260 млн рублів "Комбінату дошкільного харчування". 

Серед інших держзамовників послуг харчування вже після заколоту опинилися кілька лікарень москви і московської області, контракти були укладені з фірмами "Руссоцкапитал" і "АВК". 

Усі проаналізовані контракти укладені з цивільними державними установами. Про держконтракти на харчування військових - табу, вони засекречені, проте те, що структури Прігожина постачають харчування військовим, раніше говорив сам засновник ПВК "Вагнер" і  путін.

Також Прігожин раніше заявив, що "Вагнер" більше не набирає найманців.

 
Росіяфінансуваннявагнердержконтракти

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