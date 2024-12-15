кремль може кинути солдатів КНДР на схід України

На сьогодні відомо, що північнокорейські війська перебувають на Курщині.

росія може кинути солдатів Північної Кореї в бої на сході України через значні втрати.

Про це розказав речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

росіяни почали кидати солдатів Північної Кореї у бої у зведених підрозділах, але поки Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях", - сказав Волошин.

Він додав, що українські захисники готові дати відсіч північно корейськими солдатам і, як і російських загарбників, їх будуть знищувати.

Кілька днів тому Пентагон оголосив, що війська КНДР перебувають у Курській області і готові вступити в бій.

А вчора з’явились перші відео з ймовірними штрумами військових з Північної Кореї на території рф.