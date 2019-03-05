Кремль найближчими місяцями влаштує перевірки Зеленському
"Очевидно, що Росія влаштовуватиме перевірки новообраному президенту Зеленському протягом ближчих місяців", - розповів старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла в США Джонатан Катц, повідомляє Укрінформ.
У цьому зв'язку він звернув увагу на початок видачі російських паспортів українським громадянам в ОРДЛО та припустив, що ситуація може загостритися.
Водночас, за його словами, Росія намагатиметься втілити інші частини свого сценарію гібридної агресії й "посилити політичну фрагментацію всередині України" перед парламентськими виборами, запланованими на 27 жовтня.
"Крім того, Кремль, імовірно, підтримуватиме всіма силами кандидатів, які відповідатимуть його цілям. В Україні досі залишаються партії, які сприймаються як проросійські, і вони, зі свого боку, також чекають підтримки з боку Москви", - зауважив він.
Водночас експерт підкреслив, що Сполучені Штати й західні партнери продовжать надавати підтримку Україні в період виборчого процесу, спрямовану, зокрема, на вирішення питань кібербезпеки. Крім того, Захід послідовно демонструє потужну підтримку безпеки й оборони України у виборчий період.
"Росія повинна знати, що Сполучені Штати, європейські партнери, країни НАТО відреагують у разі чергової військової провокації з боку РФ", - підкреслив експерт.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, згідно з яким урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним президентом України Володимиром Зеленським, може відбутися 19 травня 2019 року.
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