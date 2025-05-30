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кремль назвав умову для зустрічей вищого рівня

30 травня 2025, 16:47
кремль назвав умову для зустрічей вищого рівня
Фото: Reuters
Проте москва не збирається оприлюднювати проєкт.

Президент рф Володимир путін принципово "за" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. 

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Речник зазначив, що що в разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій рф та України "може йтися і про контакти на найвищому рівні". 

"путін неодноразово говорив, що принципово він "за" контакти на вищому рівні, безумовно, вони потрібні. Але вони повинні бути підготовлені, і спочатку повинен бути досягнутий результат на переговорах делегацій, на прямих переговорах делегацій двох країн", - сказав Пєсков. 

Також він вкотре додав, що росія не буде оприлюднувати проєкт. 

"Зрозуміло, нічого оприлюднювати не буде, це не може оприлюднено. Обидва проекти меморандумів - і російський, і український, як ми сподіваємося, обговорюватимуться на другому ранді переговорів, до якого російська делегація буде готова в понеділок з ранку в Стамбулі", - підсумував речник кремля. 

Натомість NYT оприлюднила основні пункти українського мирного меморандуму.

 

переговоривійна в Україні

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