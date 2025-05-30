кремль назвав умову для зустрічей вищого рівня

Проте москва не збирається оприлюднювати проєкт.

Президент рф Володимир путін принципово "за" зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Речник зазначив, що що в разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій рф та України "може йтися і про контакти на найвищому рівні".

"путін неодноразово говорив, що принципово він "за" контакти на вищому рівні, безумовно, вони потрібні. Але вони повинні бути підготовлені, і спочатку повинен бути досягнутий результат на переговорах делегацій, на прямих переговорах делегацій двох країн", - сказав Пєсков.

Також він вкотре додав, що росія не буде оприлюднувати проєкт.

"Зрозуміло, нічого оприлюднювати не буде, це не може оприлюднено. Обидва проекти меморандумів - і російський, і український, як ми сподіваємося, обговорюватимуться на другому ранді переговорів, до якого російська делегація буде готова в понеділок з ранку в Стамбулі", - підсумував речник кремля.

Натомість NYT оприлюднила основні пункти українського мирного меморандуму.