NYT оприлюднила основні пункти українського мирного меморандуму

Йдеться про режим тиші на землі, в морі і повітрі.

Україна у своєму документі щодо припинення вогню пропонує всеосяжне перемир'я.

Про це повідомляє The New York Times.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 30 травня, звинуватив росію у затягуванні мирних переговорів, заявивши, що москва досі не передала обіцяного меморандуму з викладом своїх умов миру. Він додав, що Київ хоче побачити цей документ до того, як направить делегацію на новий раунд переговорів, які москва запропонувала провести 2 червня у Стамбулі.

Метою Києва залишається спочатку досягти припинення вогню, а вже потім переходити до переговорів щодо ширшої мирної угоди. росія ж проявляє мало інтересу до припинення бойових дій.

Обидві сторони погодилися обмінятися своїми меморандумами щодо миру під час попереднього раунду переговорів у Стамбулі 16 травня, який завершився масштабним обміном полоненими, але не приніс суттєвого прогресу в інших питаннях.

Київ заявив, що передав свої мирні пропозиції як росії, так і Сполученим Штатам напередодні можливих переговорів наступного тижня. Натомість росія повідомила, що надасть свій меморандум лише під час нового раунду перемовин, через що Україна звинуватила москву в затягуванні мирного процесу.

Українські чиновники висловлюють побоювання, що росія може влаштувати дипломатичну пастку, запропонувавши неприйнятні умови — наприклад, вимогу про відведення українських військ з територій, які Київ досі контролює, — а потім звинуватити Україну в зриві переговорів.

Старший український посадовець повідомив, що меморандум України передбачає припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, за дотриманням якого мають стежити міжнародні партнери.

Нагадаємо, путін назвав умови, на яких він нібито готовий завершити війну.

Умови путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняти частину санкцій з росії. росія також прагне, щоб Україна залишалася нейтральною, щоб були зняті деякі західні санкції, вирішено питання щодо заморожених російських суверенних активів на Заході, а також забезпечено захист російськомовного населення в Україні.