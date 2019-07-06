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Росія не бачить доцільності у розширенні нормандського формату

Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату
Пєсков додав, що "поки можна констатувати, що сам по собі формат досить нерезультативний через те, що Київ не поспішав з виконанням мінських домовленостей".
Росія не бачить доцільності у розширенні нормандського формату Фото: reuters.com
"Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності в розширенні цього формату", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США і Великобританії, повідомляє "УП".
 
"В умовах такої низької ефективності говорити про розширення, напевно, навряд чи можливо", - додав прес-секретар президента Росії.
 
Разом з тим Пєсков зауважив, що, "з іншого боку, все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ, але цього ми поки не знаємо".
 
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07 06 2019 11:26
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