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кремль не хоче повертатися до "зернової угоди" – ISW

05 серпня 2023, 12:51
кремль не хоче повертатися до
Уряд рф продовжує висловлювати своє небажання повертатися до Чорноморської зернової ініціативи при відсутності значних поступок з боку Заходу.

Про це йдеться в  щоденному ISW.

Аналітики додали, що вчора кремль оприлюднив спільну заяву з офіційною назвою "Африканська мирна ініціатива". 

Заяві передувала зустріч 28 липня президента росії володимира путіна з африканськими лідерами.

В документі йдеться про те, що африканські лідери закликали до конкретних кроків з усунення перешкод для експорту російського зерна і добрив, до вивільнення і доставки до африканських країн 200 тисяч тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах.

"Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови росії щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи", – йдеться в звіті. 

Також вчора держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать робити "все необхідне" для того, щоб росія могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок при умові, якщо вона буде готова відродити "зернову угоду" і дозволити Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море. 

Речник кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що як тільки США виконають умови рф, "угода буде негайно відновлена".

"Ці заяви не дають чіткого уявлення про те, що росія має намір приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та прагне змусити Захід скасувати обмеження на її власний експорт", – підсумували в ISW.

Днямий ISW заявив, що кремль демонструє "сприятливі" умови, аби залучити добровольців в армію.
Росіязернова угодакрмельISW^

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