кремль демонструє "сприятливі" умови, аби залучити добровольців в армію – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що кремль намагається створити і показати сприятливі умови для залучення добровольців на службу в армію.

Про це вони пишуть в своєму звіті ISW.

"кремль намагається створити сприятливі умови для залучення добровольців до служби в російських збройних силах", - йдеться в звіті.

Також там зазначили, що президент рф володимир путін підписав указ про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я добровольців та мобілізованих, які беруть участь у війні росії проти України.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Міністерство оборони рф набрало більше 230 тисяч добровольців за ці півроку і додав, що завдання росії – "зробити контрактну службу максимально престижною".

ЗМІ рф вважають, що заявлена Медведєвим кількість добровольців відповідає дійсності, але швидше за все, представляє не лише новобранців із числа цивільних, адже МО рф набирає персонал з групи "Вагнера", який погодився підписати військові контракти, і призовників.

В звіті також йдеться про те, що Міністерство оборони рф не оснащує російські підрозділи територіальної оборони, що діють на західному міжнародному кордоні росії.