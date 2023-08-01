Омбудсмен рф підтвердила депортацію 4,8 млн українців – ISW

російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова сьогодні підтвердила, що від початку війни росія перемістила з окупованих районів України на територію рф 4,8 млн українців, серед них більше 700 тисяч дітей.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"У звіті про заходи у 2022 році Львова-Бєлова стверджувала, що росія "прийняла" 4,8 млн українців із лютого 2022 року, і зазначила, що переважна більшість із 700 тисяч дітей, які прибули в рф, не мали батьківського або опікунського нагляду", - пишуть аналітики.

В звіті ці дії "акуратно подані як гуманітарні жести доброї волі", але міжнародне гуманітарне право визначає примусове переміщення цивільних осіб на територію держави-окупанта як "депортацію".

"А обставини вторгнення росії в Україну та ситуація на окупованих територіях, імовірно, є достатньо примусовими, щоб означати, що більшість "переміщень" українських цивільних осіб до рф відповідають порогу примусової депортації, що заборонена статтею 49 Четвертої Женевської конвенції, незалежно від заявленого мотиву росії", - йдеться в зведенні.

В ISW розцінюють такі дії російської влади як широкомасштабну кампанію з депортації українців до росії.