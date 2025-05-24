кремль незабаром передасть Україні "мирний меморандум"

росія завершує "меморандум" зі своїми пропозиціями.

Вже найближчими днями москва передасть Києву свої напрацювання в рамках так званого меморандуму щодо врегулювання війни.

Про це заявив заступник голови Ради рф Костянтин Косачов.

"Робота над цим меморандумом ведеться, по-перше, вона у завершальній стадії. По-друге, я очікую на те, що відповідні російські напрацювання будуть передані протилежній стороні найближчими днями, така інформація є у мене", - сказав Косачов.

Він додав, що на даному етапі навряд ці напрацювання стануть публічними.

"Все-таки це переговорний процес, причому дуже складний, дуже делікатний у багатьох відношеннях", - зазначив заступник голови.

Днями ми також писали, що США наполягають на включенні Мєдінского з переговорної групи рф.