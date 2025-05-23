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США наполягають на включенні Мєдінского з переговорної групи рф

23 травня 2025, 16:47
США наполягають на включенні Мєдінского з переговорної групи рф
Фото: з вільних джерел
Причини цьому - його жорсткі лінії щодо України.

У Білому домі хочуть, аби помічник президента рф путіна Владімір Мєдінскій більше не брав участі у переговорах з Україною.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Видання зазначає, що наразі американські чиновники контактують з українцями з метою забезпечення проведення переговорів між Україною і росією.

"Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник путіна Владімір Мєдінскій, який очолював делегацію москви в Стамбулі", - пише агенція.

16 лютого у Стамбулі відбулась зустріч делегацій України та росії. Тоді вперше за три роки між Києвом і москвою відбулися прямі переговори.

 
РосіяСШАВолодимир Мединський

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