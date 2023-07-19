кремль офіційно заявив, що Лавров замінить путіна в ПАР
19 липня 2023, 20:01
Фото: Reuters
Президент росії владімір путін не приїде на саміт країн БРІКС, що має відбутися у Південно-Африканській Республіці в серпні.
Про цеповідомив речник кремля Дмітрій Пєсков.
"Президент путін прийняв рішення брати участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку. Це буде повноцінна участь", – заявив Пєсков
Він підтвердив, що очно росію на саміті представлятиме очільник МЗС Сєргєй Лавров.
Раніше президент ПАР заявив, що путін не поїде на саміт БРІКС.