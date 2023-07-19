путін не поїде на саміт БРІКС – президент ПАР
Його замінить глава МЗС росії Сєргєй Лавров.
Про це повідомив офіс президента ПАР Сіріла Рамафоси.
"За обопільною згодою президент рф владімір путін не братиме участі в саміті, але росію представить міністр закордонних справ Сєргєй Лавров", – йдеться в релізі.
Саміт БРІКС має відбутись 22-24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР, Бразилії, Індії та КНР.
Це буде перший саміт БРІКС від початку пандемії COVID-19 у форматі очної зустрічі, а не онлайн.Раніше президент ПАР просив суд дозволити не арештовувати путіна.