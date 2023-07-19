путін не поїде на саміт БРІКС – президент ПАР

російський диктатор владімір путін не поїде до Йоганнесбургу на саміт БРІКС.

Його замінить глава МЗС росії Сєргєй Лавров.

Про це повідомив офіс президента ПАР Сіріла Рамафоси.

"За обопільною згодою президент рф владімір путін не братиме участі в саміті, але росію представить міністр закордонних справ Сєргєй Лавров", – йдеться в релізі.

Саміт БРІКС має відбутись 22-24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР, Бразилії, Індії та КНР.

Це буде перший саміт БРІКС від початку пандемії COVID-19 у форматі очної зустрічі, а не онлайн.