кремль оголосив у розшук топчиновника Естонії
Главу МВС Естонії Лаурі Ляенеметс оголосили в розшук.
Про це повідомляє новинна агенція Укрінформ.
До списку розшукуваних, крім Ляенеметса, потрапили колишній міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс, колишній голова комісії Сейму Латвії з оборони Юріс Ранцанс, литовський експарламентар Повілас Урбшіс, чеський політичний діяч Ондржей Коларж, старійшина одного з районів Праги Старек Якуб та інші особи.
Одна з причин пов'язана з пам'ятником радянському маршалу Івану Конєву в Празі.
За рішенням Ондржея Коларжа його знесли і замінили на монумент на честь визволення Праги.
Інші кримінальні справи проти західніших чиновників і політиків порушено за знищення військових поховань і меморіалів загиблим радянським солдатам, скоєне групою осіб.
Також сьогодні росія заборонила в'їзд міністрам, депутатам і журналістам з країн Балтії.
Серед включених у список персон нон-грата: міністри, депутати, громадські діячі, журналісти.
росія заборонила в’їзд прем'єр-міністрам Естонії і Латвії Каї Каллас та Евіці Сіліні, а також міністрам закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.