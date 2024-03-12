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кремль оголосив у розшук топчиновника Естонії

12 березня 2024, 20:51
кремль оголосив у розшук топчиновника Естонії
Фото: telegraf.com.ua
росія порушила кримінальні справи щодо 50 політиків і високопосадовців зі Східної Європи: Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії.

Главу МВС Естонії Лаурі Ляенеметс оголосили в розшук. 

Про це повідомляє новинна агенція Укрінформ.

До списку розшукуваних, крім Ляенеметса, потрапили колишній міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс, колишній голова комісії Сейму Латвії з оборони Юріс Ранцанс, литовський експарламентар Повілас Урбшіс, чеський політичний діяч Ондржей Коларж, старійшина одного з районів Праги Старек Якуб та інші особи.

Одна з причин пов'язана з пам'ятником радянському маршалу Івану Конєву в Празі. 

За рішенням Ондржея Коларжа його знесли і замінили на монумент на честь визволення Праги.

Інші кримінальні справи проти західніших чиновників і політиків порушено за знищення військових поховань і меморіалів загиблим радянським солдатам, скоєне групою осіб.

Також сьогодні росія заборонила в'їзд міністрам, депутатам і журналістам з країн Балтії.

Серед включених у список персон нон-грата: міністри, депутати, громадські діячі, журналісти.

росія заборонила в’їзд прем'єр-міністрам Естонії і Латвії Каї Каллас та Евіці Сіліні, а також міністрам закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.

 
РосіяЕстоніярозшукЛяенеметс

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