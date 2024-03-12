росія заборонила в'їзд міністрам, депутатам і журналістам з країн Балтії
У відомстві пояснили це ворожою політикою цих держав щодо росії, повідомляє Укрінформ.
Серед включених у список персон нон-грата: міністри, депутати, громадські діячі, журналісти.
росія заборонила в’їзд прем'єр-міністрам Естонії і Латвії Каї Каллас та Евіці Сіліні, а також міністрам закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.
Крім того, запроваджено заборону для глав Міноборони, юстиції та внутрішніх справ Латвії, Литви та Естонії, спікерів і депутатів парламентів країн Балтії.
Приводом для запровадження санкцій, за версією МЗС рф, стало активне лобіювання Латвією, Литвою та Естонією санкційних заходів проти росії, втручання у внутрішні справи країни, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам'яток радянським воїнам-визволителям.
Раніше ми писали, що Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримувала вторгнення рф в Україну.