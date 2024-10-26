кремль передав Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю – ЗМІ

Іран применшує наслідки ізраїльської атаки.

Москва передала Тегерану розвідувальні дані за декілька годин до початку атаки Ізраїлю на Іран вночі 26 жовтня.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

Видання, посилаючись на джерело пише, що росія повідомила Ірану про переміщення американських та ізраїльських військових.

За словами співрозмовника, москва надала цю інформацію через "співпрацю з Іраном і зниження ескалації в регіоні".

Журналісти додають, що Іран применшив наслідки ізраїльської атаки. Тегеран стверджував, що на деяких об’єктах були "невеликі наслідки".

Разом з тим, іранські ЗМІ заперечили заяви Ізраїлю про удари по 20 точках та про участь 100 ізраїльських військових літаків в атаці.

Заяви Ірану підтверджують, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.

Зранку Ізраїль заявив, що завершив операції проти Ірану.

Сталося це пісня нічної атаки.