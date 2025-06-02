кремль передав Україні "меморандум" через Туреччину

Проте деталей наразі не розкривалося.

російська делегація передала Києву "меморандум" через Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись джерела.

Cпіврозмовник сказав, що на цей раз на перемовинах голова російської делегації Володимир Мединський "значно менше розповідав якісь фантастичні історії".

Минулого разу на першій зустріч делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

Інших деталей не повідомлялося.