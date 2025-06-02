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З'явилася повна версія меморандуму, який Київ передасть кремлю

02 червня 2025, 16:31
З'явилася повна версія меморандуму, який Київ передасть кремлю
Фото: з вільного доступу
Документ містить п'ять розділів.

Появилась повна версія меморандуму щодо припинення вогню, який Україна передала росії і який буде представлений на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє портал Clash Report.

Документ опублікований української та англійською мовами і місить умови та дії, які мають привести до закінчення війни. 

Головною передумовою переговорів має бути "повне і безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі". 

Крім того, є заходи зміцнення довіри. 

Наприклад, повернення депортованих українських дітей, обмін військовополоненими "всіх на всіх", звільнення всіх цивільних заручників рф. В ньому також написано, що  Україна може обирати свої альянси та не зобов’язана зберігати нейтралітет.

У меморандумі прописан, що припинення вогню має відбутися "принаймні на 30 днів з можливістю продовження кожні 30 днів", його моніторинг має відбуватися під керівництвом США за підтримки третіх країн.

Також передбачається зустріч лідерів, як мають домовлятися про повне припинення бойових дій і наголошується, що територіальні завоювання рф з лютого 2014 року не визнаються і що переговори щодо території відбудуться лише після повного припинення вогню.

А також, шо санкцій, то зазначено, що їх "можна поступово піднімати за допомогою механізму "відкидання", а російські активи залишаються замороженими або використовуються для відновлення України до виплати репарацій.

 
меморандумвійна в Україні

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