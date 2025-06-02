У Стамбулі закінчився черговий раунд переговорів між Києвом і москвою (оновлено)

Перемовини тривали більше години.

Другий раунд переговорів між Україною і росією розпочався у турецькому місті Стамбул.

Про це повідомило МЗС України в Telegram-каналі.

"У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та росії у присутності турецької сторони", - йдеться в пості.

Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, а російську сторону - помічник президента рф Володимир Мединський.

Переговори почалася з виголошення вступного слова міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який сказав, що сьогодні на цій зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обох сторін, а також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив, і підготовку щодо можливої зустрічі лідерів.

За його словами, регулярні зустрічі між делегаціями України та тф є дуже цінними з точки зору досягнення довіри між двома сторонами.

"Чим частіше ми будемо обговорювати ці питання, тим ближчими стануть позиції. Вірю, що ця зустріч пройде якомога ефективнішою і якнайскоріше ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я", - зазначив глава МЗС Туреччини.

Пізніше стало відомо, що вони закінчились.

Минулого тижня ми писали, що США наполягають на включенні Мєдінского з переговорної групи рф.