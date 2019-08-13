Кремль підтвердив зустріч Макрона і Путіна 19 серпня
"Можу підтвердити, що 19 серпня готується робочий візит президента до Франції. Теми очевидні - це, звісно, двостороння російсько-французька співпраця, яка має доволі насичений економічний зміст, це і міжнародні проблеми", - уточнив Пєсков, повідомляє LB.ua.
Пєсков зазначив, що "Путін і Макрон традиційно використовують свої зустрічі для детального обміну думками та "звірення годинників" щодо міжнародних справ". Ще однією темою для обговорення лідерів двох країн, звичайно ж, є Україна і перспективи продовження роботи в Нормандському форматі.
Крім того, Пєсков позитивно оцінив факт недавньої телефонної розмови Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, відзначивши налаштування російського керівництва на діалог.
"Само по собі спілкування голів держав, цей факт можна оцінити тільки позитивно. Президент Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим паче в таких занедбаних ситуаціях, як російсько-українські відносини", - сказав прессекретар.
Пєсков також підкреслив, що Путін "вельми прагматичний співрозмовник і для нього головне не сама розмова, а реалізація тих розумінь і домовленостей, яких досягали раніше і під час кожної розмови".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вранці 7 липня подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну через загибель українських військових після оголошеного режиму перемир'я 21 липня.
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