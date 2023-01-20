кремль попереджає, що додаткові постачання зброї до Києва виведуть конфлікт на "новий рівень".

росія знаходиться на межі, оскільки американські та європейські лідери зустрічаються в Європі, щоб обговорити постачання додаткових пакетів зброї та військової допомоги Україні, повідомляє DAILY BEAST.

"Це означатиме виведення конфлікту на новий якісний рівень, який не буде обіцяти нічого хорошого з точки зору глобальної та загальноєвропейської безпеки... Сама по собі дискусія щодо припустимості постачань Україні озброєнь, які дозволять наносити удари по російській території... потенційно надзвичайно небезпечна", - заявив пєсков.

Крім того, він звинуватив Україну в обстрілі російськими окупантами українських територій, які агресор росія захопила і оголосила про їх анексію.

"Хоча і так в Україні є озброєння, за допомогою якого вона постійно щодня завдає ударів по російській території, маю на увазі наші нові регіони (анексовані території України)", - підкреслив в руслі кремлівської пропаганди пєсков.

За даними Associated Press, адміністрація Байдена зараз працює над завершенням нового пакету озброєнь на суму майже 2,6 мільярда доларів для військової допомоги Україні, який може включати приблизно 100 бойових машин Stryker і 50 броньованих машин Bradley. Європейські країни також зобов’язуються збільшити допомогу: у четвер 11 європейських міністрів оборони та лідерів зустрілися в Таллінні, Естонія, де вони обговорили додаткові пакети збройової допомоги для України.