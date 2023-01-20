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ПОЛІТИКА

США виділять Україні ще один пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів

20 січня 2023, 09:07
США виділять Україні ще один пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів
Колаж zn.ua
Всього з початку вторгнення росії було надано понад 26,7 млрд доларів
США виділять черговий пакет військової допомоги Україні в розмірі 2,5 млрд, повідомляє Мінобороні США
 
Дозвіл на допомогу є тридцятим рішенням адміністрації Байдена про виділення обладнання для України зі складів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.
 
Йдеться про сотні одиниць бронетехніки, критично важливу підтримку протиповітряної оборони України та інші важливі засоби.
 
"Останні повітряні атаки кремля на об'єкти критичної інфраструктури України знову демонструють руйнівний вплив жорстокої війни Росії в Україні. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger, які допоможуть Україні протистояти низці загроз малої і середньої дальності і посилять ешелоновану протиповітряну оборону України. 59 БМП "Бредлі", включених до цього пакету, разом з 50 "Бредлі", раніше наданими 6 січня, і 90 БТР "Страйкер", - йдеться в повідомленні.
 
Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США виділили понад 27,4 млрд доларів. З 2014 року США виділили понад 29,5 мільярдів доларів, а з початку вторгнення росії 24 лютого 2022 року - понад 26,7 мільярдів доларів.
 
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю BBC заявив, що Україна стала де-факто членом альянсу НАТО.

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