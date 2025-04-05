Днями відбувся саміт AES у москві, де росія, Малі, Нігер і Буркіна-Фасо, де країни підписали угоду про партнерство.

росія зміцнює важливі зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав і посилють вплив в Африці, а також відкривають доступ до корисних копалин регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів.

Про це інформує ISW.

"рф зміцнює свої стратегічні зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав, об’єднавши зусилля для посилення російського впливу в Африці", - пишуть аналітики інституту.

На початку квітня відбувся саміт AES у москві, де росія, Малі, Нігер і Буркіна-Фасо домовилися про стратегічне партнерство і посилення створення спільні збройні сили AES, зробивши рф першою країною, яка визнала тристоронні об’єднані сили, створені 6 липня 2024 року.

"кремль і країни-члени AES висловили готовність спільно боротися з регіональною нестабільністю та активізувати поточні зусилля у боротьбі з тероризмом, при цьому Росія погодилася надати сучасну зброю та військову підготовку для запланованих об’єднаних сил чисельністю 5000 осіб, які будуть розгорнуті в центральному регіоні Сахеля", - йшлося в звіті.

Пізніше інформагентства писали, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія залучатиме військових інструкторів, які вже знаходяться в цьому районі, для проведення таких тренувань.

Ймовірно, він мав на увазі Африканський корпус Міністерства оборони пф, який транспортував великі конвої техніки в Малі через Гвінею в 2025 році.

Крім того, москва і AES домовилися про співпрацю в сферах інфраструктури, торгівлі, економіки, інвестицій і банківської справи.

Минулого року ми писали, що росія завербувала сотні африканок і обманом змусила збирати дрони для війни в Україні.