кремль повертає найманців з Буркіна-Фасо до Курської області – Le Monde

Але в бригаді "Ведмеді" заперечують зв'язок із Міноборони рф.

Найманці з російської бригади "Ведмеді" покидають Буркіна-Фасо із Західної Африки, аби відобразити наступ ЗСУ у Курській області.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Мова йде про групу чисельністю порядка 100 осіб, які прибули до столиці африканської держави Уагадугу у травні з метою забезпечувати захист голову хунти капітана Ібрагіма Траоре.

"Причиною від'їзду російських найманців з Африки є їх переведення під Курськ для оборони області від настання ЗСУ, що триває з 6 серпня", - пише видання.

Журналісти вийшли на зв'язок по Telegram із командиром бригади Віктором Єрмолаєвим і він підтвердив інформацію про виведення бойовиків.

У бригаді "Ведмеді" заперечують зв'язок із Міноборони рф. Однак, є свідчення, що з нею контактували деякі керівники російського оборонного відомства. Так, 5 квітня 2023 року Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони Росії, який наразі курирує всю військову присутність Кремля на африканському континенті, особисто відвідав табір у Перевальному в окупованому Криму, щоб запропонувати свою підтримку.

Військова хунта захопила владу у Буркіна-Фасо у 2020 році.

Хунти в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо налагодили тісні оборонні і дипломатичні зв'язки з кремлем. Після переворотів у цих країнах було створено Альянс держав Сахеля.