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кремль "проаналізує великоднє перемир'я" – путін

21 квітня 2025, 20:26
кремль
Фото: з вільного доступу
російський диктатор об'явив його 19 квітня і тривало воно 30 годин.

Сьогодні, 21 квітня, президент рф Володимир путін заявив, що москві потрібно проаналізувати досвід оголошення "великоднього перемир'я".

Про це він сказав під час свої промови. 

"Ми повинні подумати, уважно подивитися на результати досвіду оголошення великоднього перемир'я", - оголосив російський диктатор. 

За його словами, росія завжди добре ставиться до перемир'їв, тому й виступила з ініціативою на Великдень.

Крім того, російський глава додав, що російська сторона "спостерігала зниження бойової активності Києва, але однаково було зафіксовано понад 5 тисяч атак". 

Також лідер кремля сказав про необхідність "розібратися" з озвученою Україною пропозицією не бити по цивільних об'єктах.

Раніше Зеленський назвав "великоднє перемир’я" черговим обманом путіна.

 

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