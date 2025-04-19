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ПОЛІТИКА

Зеленський назвав "великоднє перемир’я" черговим обманом путіна

19 квітня 2025, 19:14
Зеленський назвав
За словами президента, попри заяви росії про перемир’я, українські Сили оборони продовжують діяти в прикордонних з рф регіонах.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву владіміра путіна про запровадження так званого "пасхального перемир’я", назвавши це черговою маніпуляцією та спробою «пограти із життями людей».

"Щодо чергової спроби путіна пограти із життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже працюють на захист. “Шахеди” в нашому небі — це справжнє ставлення путіна до Великодня і до життя людей", — заявив Зеленський.

За словами президента, попри заяви росії про перемир’я, українські Сили оборони продовжують діяти в прикордонних з рф регіонах. Зокрема, на території Бєлгородської області українські війська просунулись уперед і розширили підконтрольну зону, а в Курській — зберігають свої позиції.

Путін оголосив про "великоднє перемир’я" увечері 19 квітня, вказавши, що з 18:00 цього дня і до опівночі 21 квітня російські війська нібито припинять бойові дії. Втім, як наголосили в Києві, це вже не перша спроба рф оголосити перемир’я, яке згодом вона ж і порушує.

На тлі останніх переговорів стало відомо, що США готові вийти з процесу мирних домовленостей між Україною та росією, якщо одна зі сторін буде блокувати досягнення угоди. Вашингтон, за словами Трампа, не буде «тягнути» процес, якщо не побачить реального прогресу.

війнаВладімір Путінперемир'яВолодимир Зеленський

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