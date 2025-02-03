Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль розглядає дві країни для зустрічі путіна і Трампа – Reuters

03 лютого 2025, 14:13
кремль розглядає дві країни для зустрічі путіна і Трампа – Reuters
Саудівська Аравія. Фото: afsusa.org
Обидві не є членами Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента рф.

москва розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як ймовірні місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою рф Володимиром путіним. 

Про це повідомляє агенція Reuters

За інформацією російських джерел, російські чиновники останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ. 

За словами одного з джерел, в росії все ще існують певні побоювання з приводу цієї ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові зв'язки цих двох країн зі США. 

Видання додає, що у Трампа і путіна склалися дружні стосунки з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ: спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд аль-Нагайян зберігали нейтралітет впродовж усієї війни в Україні, утримуючись від критики і санкцій щодо рф з боку Заходу.

Також лідери двох країн підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

І що найважливіше - жодна з цих країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна.

Наразі російські джерела не розглядають Туреччину як можливе місце проведення зустрічі.

В понеділок, 3 лютого, Трамп заявив, що веде переговори з Україною і росією.

 

переговоривійна в Україні

Останні матеріали

Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється