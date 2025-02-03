кремль розглядає дві країни для зустрічі путіна і Трампа – Reuters
москва розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як ймовірні місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою рф Володимиром путіним.
Про це повідомляє агенція Reuters.
За інформацією російських джерел, російські чиновники останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ.
За словами одного з джерел, в росії все ще існують певні побоювання з приводу цієї ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові зв'язки цих двох країн зі США.
Видання додає, що у Трампа і путіна склалися дружні стосунки з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ: спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман та президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд аль-Нагайян зберігали нейтралітет впродовж усієї війни в Україні, утримуючись від критики і санкцій щодо рф з боку Заходу.
Також лідери двох країн підтримують регулярні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.
І що найважливіше - жодна з цих країн не є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт путіна.
Наразі російські джерела не розглядають Туреччину як можливе місце проведення зустрічі.
В понеділок, 3 лютого, Трамп заявив, що веде переговори з Україною і росією.