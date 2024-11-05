Вибори президенти в Молдові начебто "були сповнені виборчих маніпуляцій".

Про це на брифінгу заявив Дмитро Пєсков.

російському уряду дуже сподобалися президентські вибори у Молдові, де перемогла Мая Санду.

"Дуже велика частина населення країни не мала можливості голосувати на відміну від тих громадян Молдови, які працюють у європейських країнах. Зрозуміло, це не могло не вплинути на результати виборів, які водночас вважати чистими неможливо. Ці вибори не були ні демократичними, ні чесними. Вони були сповнені виборчих маніпуляцій", – заявив він.

Він вважає, що в росії проживають "сотні тисяч" громадян Молдови, які не мали змоги проголосувати.

"Щодо пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство", – додав речник кремля.

Пєсков додав, що не вважає Маю Санду президентом Молдови.

Нагадаємо, що в цю неділю в Молдові пройшли президентські вибори: Санду відірвалась і зберігає посаду президента.