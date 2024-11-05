Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

кремль розкритикував президентські вибори у Молдові

05 листопада 2024, 18:03
кремль розкритикував президентські вибори у Молдові
Фото: Leratrunova
Вибори президенти в Молдові начебто "були сповнені виборчих маніпуляцій".

Про це на брифінгу заявив Дмитро Пєсков. 

російському уряду дуже сподобалися президентські вибори у Молдові, де перемогла Мая Санду. 

"Дуже велика частина населення країни не мала можливості голосувати на відміну від тих громадян Молдови, які працюють у європейських країнах. Зрозуміло, це не могло не вплинути на результати виборів, які водночас вважати чистими неможливо. Ці вибори не були ні демократичними, ні чесними. Вони були сповнені виборчих маніпуляцій", – заявив він.

Він вважає, що в росії проживають "сотні тисяч" громадян Молдови, які не мали змоги проголосувати.

"Щодо пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні також більшість населення голосувала не за неї. І йдеться про дуже і дуже розколоте суспільство", – додав речник кремля.

Пєсков додав, що не вважає Маю Санду президентом Молдови.

Нагадаємо, що в цю неділю в Молдові пройшли президентські вибори: Санду відірвалась і зберігає посаду президента.

 

МодовавибориКремль

Останні матеріали

В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється