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Вибори у Молдові: Санду відірвалась і зберігає посаду президента

04 листопада 2024, 08:16
Вибори у Молдові: Санду відірвалась і зберігає посаду президента
Фото: з вільних джерел
Наразі підраховано 99% голосів.

Нинішня президетнка  Молдови Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою в більше 10 відсоткових пунктів над своїм суперником - проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.

Про це повідомляє Європейська правда.

Після підрахунку 99,55% протоколів Санду лідирувала у другому турі виборів із підтримкою 55,26% (924 351 голосів). 

В другого кандидата – 44, 74%. Перевага Санду над Стояногло склала понад 176 тисяч голосів.

Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.

Вчора, 3 листопада, у Молдові пройшов другий заключний тур виборів президента.

Також в неділю уряд Молдови  заявив, що росія планує зірвати голосування за кордоном.

 

вибориМолдоваМая Санду

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