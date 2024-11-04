Вибори у Молдові: Санду відірвалась і зберігає посаду президента

Наразі підраховано 99% голосів.

Нинішня президетнка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою в більше 10 відсоткових пунктів над своїм суперником - проросійської Партії соціалістів Александром Стояногло.

Про це повідомляє Європейська правда.

Після підрахунку 99,55% протоколів Санду лідирувала у другому турі виборів із підтримкою 55,26% (924 351 голосів).

В другого кандидата – 44, 74%. Перевага Санду над Стояногло склала понад 176 тисяч голосів.

Загалом участь у виборах взяли 1 698 813 громадян Молдови.

Вчора, 3 листопада, у Молдові пройшов другий заключний тур виборів президента.

Також в неділю уряд Молдови заявив, що росія планує зірвати голосування за кордоном.