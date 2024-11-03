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У Молдові проходить другий заключний тур виборів президента

03 листопада 2024, 10:58
У Молдові проходить другий заключний тур виборів президента
Фото: ria.ru
У вирішальному турі участь беруть два кандидата.

Громадяни Молдови голосують у другому турі президентських виборів у неділю, у якому змагаються проєвропейська президентка Мая Санду та Александр Стояногло, висунутий проросійською Партією соціалісів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і закриються о 21:00 за місцевим часом.

В першому турі Санду набрала більше 42% голосів, а Стояногло – майже 26%. 

В Молдові і за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – на території Молдови і 231 – за кордоном.

Стояногло балансує між Сходом і Заходом. 

Санду, будучи президентом, розірвала зв’язки з еремлем і підтримує Україну після повномасштабного вторгнення рф. 

Вона також заявляє, що Стояногло це людина кремля, а його перемога загрожує невизначеністю і нестабільністю. 

Стояногло ж каже, що це неправда, звинувачує Санду в політиці розколу країни, де велика кількість населення є російськомовним. 

Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Напередодні виборів, 2 листопада, Молдова попереджає про можливе втручання росії у вибори за кордоном.

 

вибориМолдова

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