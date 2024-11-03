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Молдова заявляє, що росія планує зірвати голосування за кордоном – Reuters

03 листопада 2024, 16:35
Молдова заявляє, що росія планує зірвати голосування за кордоном – Reuters
Фото: cotidianul.ro
Дільниці в певних країнах можуть стати мішенню росїї для зриву голосування.

В Уряді Молдови повідомили кільком країнам Євросоюзу, що кремль спробує зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях на президентських виборах у неділю.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в молдовському уряді. 

Джерело на умовах анонімності розказало, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США і Британії можуть стати мішенню росїї для зриву голосування, в тому числі за допомогою повідомлень про нібито замінування.

"Мета – перервати процес голосування на час евакуації і перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури і протоколи, які не переривають процес голосування", – повідомили у Молдові кільком європейським країнам.

Молдавські виборці, які живуть на Заході, вважаються переважно проєвропейськи налаштованими і тому більш схильні підтримувати Санду, яка відстоює прагнення Молдови приєднатися до Євросоюзу.

Голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни до руху в ЄС. 

Референдум відбувся одночасно з першим туром виборів.

Сьгодні ж, 3 листопада, у Молдові проходить другий заключний тур виборів президента.

 

Молдовавибори

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