Молдова заявляє, що росія планує зірвати голосування за кордоном – Reuters

Дільниці в певних країнах можуть стати мішенню росїї для зриву голосування.

В Уряді Молдови повідомили кільком країнам Євросоюзу, що кремль спробує зірвати голосування молдовських емігрантів на закордонних виборчих дільницях на президентських виборах у неділю.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в молдовському уряді.

Джерело на умовах анонімності розказало, що виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США і Британії можуть стати мішенню росїї для зриву голосування, в тому числі за допомогою повідомлень про нібито замінування.

"Мета – перервати процес голосування на час евакуації і перевірки поліцією. Ми просимо застосовувати процедури і протоколи, які не переривають процес голосування", – повідомили у Молдові кільком європейським країнам.

Молдавські виборці, які живуть на Заході, вважаються переважно проєвропейськи налаштованими і тому більш схильні підтримувати Санду, яка відстоює прагнення Молдови приєднатися до Євросоюзу.

Голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни до руху в ЄС.

Референдум відбувся одночасно з першим туром виборів.

Сьгодні ж, 3 листопада, у Молдові проходить другий заключний тур виборів президента.