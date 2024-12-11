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ПОЛІТИКА

кремль шукає нові стратегії після падіння режиму Асада в Сирії – ISW

11 грудня 2024, 10:04
кремль шукає нові стратегії після падіння режиму Асада в Сирії – ISW
Фото: Reuters
москва спробує налагодити співпрацю з сирійською опозицією.

кремль обережно та нерішуче реагує на падіння режиму Башара Асада в Сирії. москва спробує налагодити співпрацю з сирійською опозицією і спробувати залишити у країні свій військовий контингент.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки Sentinel-2 від 10 грудня демонструють, що російські кораблі досі не повернулися до сирійського порту Тартус і що російська флотилія Середземного моря все ще перебуває на відстані від 8 до 15 км від цього міста.

OSINT-аналітик MT Anderson ідентифікував чотири російські кораблі в цьому радіусі станом на 10 грудня - фрегат класу "Адмірал Горшков", фрегат класу "Адмірал Григорович", підводний човен "Новоросійськ", а також нафтовий танкер "Вязьма".

Супутникові знімки від 9 грудня показали, що "Адмірал Григорович", "Новоросійськ" і "Вязьма" перебувають у тому ж місці, що і 10 грудня.

Інші аналітики з відкритих джерел зазначили, що великий десантний корабель Балтійського флоту "Александр Шабалин" проекту 775 вийшов з морської зони Балтійського моря 10 грудня для того, щоб сприяти вивезенню деяких російських військових об'єктів із Тартуса до Середземного моря (можливо, до Тобрука, Лівія).

російський військовий блогер стверджував, що станом на кінець дня 9 грудня "статус Хмейміма (авіабази) і Тартуса висить у повітрі". Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що "важко передбачити", що буде відбуватися в Сирії, однак росія буде продовжувати діалог з усіма країнами, що мають спільні з нею інтереси.

Головне управління військової розвідки України 10 грудня повідомило, що російські війська продовжують розбирати техніку й озброєння та вивозити війська з Хмейміма на військово-транспортних літаках Ан-124 та Іл-76, а також "розбирають" техніку в Тартусі під наглядом російського спецназу, який нещодавно розгорнули.

Знімки супутника Maxar від 10 грудня демонструють, що російські літаки, гелікоптери і пов'язане з ними військове спорядження залишаються на військово-повітряній базі "Хмеймім".

В ISW переконані, що відсутність узгодженої реакції росії, як з точки зору військової присутності, так і риторичних заяв, свідчить про те, що москва все ще вичікує, щоб сформулювати подальші кроки в Сирії, спостерігаючи за ситуацією на місцях.

"кремль, найімовірніше, не наважується повністю евакуювати усі військові активи з Сирії, якщо йому вдасться налагодити відносини з сирійськими опозиційними силами та перехідним урядом і продовжити забезпечувати безпеку свого базування і персоналу в Сирії", - зазначає Інститут вивчення війни.

Башар Асад із родиною вилетів з країни. Згодом стало відомо, що російський диктатор владімір путін дав йому прихисток у росії.

Башар АсадКремльСирія

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