кремль шукатиме на Заході майно російської імперії
Про це пише російська газета The Moscow Times.
В законі написано, що цим питанням займатимуться Управління справами президента і МЗС росії.
Крім того, на це виділені кошти, які підуть на покриття витрат, пов'язаних зі "здійсненням пошуку нерухомого майна рф, колишньої російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".
"москва розглядає будь-які варіанти конфіскації її майна як пряму крадіжку", - заявляв прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков.