Президент росії Володимир путін підписав указ про пошук, оформлення і юридичний захист зарубіжної нерухомості, яка належала рф в часи російської імперії і СРСР.

Про це пише російська газета The Moscow Times.

В законі написано, що цим питанням займатимуться Управління справами президента і МЗС росії.

Крім того, на це виділені кошти, які підуть на покриття витрат, пов'язаних зі "здійсненням пошуку нерухомого майна рф, колишньої російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна".

"москва розглядає будь-які варіанти конфіскації її майна як пряму крадіжку", - заявляв прессекретар президента країни агресора Дмитро Пєсков.