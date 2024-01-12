росія готується до судового оскарження конфіскації заморожених активів на користь України – Bloomberg

російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в $300 мільярдів, на користь України.

Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У vоскві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.

Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, банк росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси рф у разі судового розгляду.

російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо росія не зможе повернути контроль над ними.

Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку росії.

Напередодні повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроект, який дозволить конфіскувати частину з близько $300 мільярдів заморожених російських активів, щоб спрямувати кошти на відбудову України.