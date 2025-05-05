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кремль скасував парад у Севастополі через збиття Су-30 – The Telegraph

05 травня 2025, 17:38
кремль скасував парад у Севастополі через збиття Су-30 – The Telegraph
Львів. 9 травня 2011р. Фото: Андрій Поліковський
У Севастополі знаходиться велика військово-морська база, яка перебуває під контролем росії вже 11 років.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав міркування безпеки причиною скасування заходу 9 травня, який відзначає перемогу СРСР у Другій світовій війні.

Про це повідомляє британський журнал The Telegraph.

Це рішення було прийнято після удару українського морського безпілотника, який знищив російський винищувач Су-30 поблизу Новоросійська 2 травня.

Повідомляється, що літак вартістю 50 мільйонів доларів впав у море після атаки, яку українська військова розвідка описала як перший випадок, коли морський безпілотник збив літак.

Також президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних посадовців, які відвідують головний російський парад до Дня Перемоги у москві.

Зеленський додав, що росія може спробувати звинуватити Україну в будь-яких інцидентах безпеки.

У Севастополі знаходиться велика військово-морська база, яка перебуває під контролем рф з моменту анексії Криму москвою у 2014 році.

Вчора, 4 травня, стало відомо, що українські військові вперше у світі збили два Су-30 морськими дронами.

 

Кримпарад

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