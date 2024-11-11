кремль спростував повідомлення про розмову Трампа з путіним

Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів путіна та Трампа поки немає, про що путін заявив у засідання "Валдайського клубу" в Сочі.

кремль спростував повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп останніми днями спілкувався з владіміром путіним. Конкретних планів переговорів наразі немає.

Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка. Це просто хибна інформація", - заявив журналістам Дмитро Пєсков. - Жодної розмови не було".

За його словами, це нібито "найнаочніший приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить шанованих виданнях".

Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів путіна та Трампа поки немає, про що путін заявив у засідання "Валдайського клубу" в Сочі.

Раніше Washington Post повідомила, що путін і Трамп говорили 7 листопада і обговорювали мету миру в Європі. За даними газети, Трамп порадив путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

У публікації було сказано, що Київ був проінформований про дзвінок і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі Reuters, що ця інформація не відповідає дійсності і українська сторона нічого про це не знала.

Про цей дзвінок також повідомило агентство Reuters, яке повідомило, що Трамп переговорив із путіним і порадив йому не загострювати війну в Україні.

У ході передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що після своєї перемоги поговорить з путіним та Володимиром Зеленським, після чого "ми укладемо угоду протягом 24 годин".