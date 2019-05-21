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Кремль відповів Зеленському на прохання посилити санкції

Ця риторика не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі
У Росії заявили, що заклик президента України Володимира Зеленського посилити санкції проти Росії "не відзначається новизною" і подібний риториці попередніх 5 років.
Кремль відповів Зеленському на прохання посилити санкції Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru

"Поки новацій ми не бачимо. Це та риторика щодо санкцій проти Росії, яка не відзначається новизною", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Українська правда".

За його словами, ця риторика не зможе допомогти Україні розібратися з проблемою на Донбасі.

"США не можуть виконати перелік мінських домовленостей. Цей перелік не може також виконати Росія. Його повинен і може виконувати Київ", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви.

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21 05 2019 16:16
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