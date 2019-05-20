Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії

"Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога"

Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив проце під час зустрічі з представниками Адміністрації та Конгресу США, повідомляє прес-служба президента.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував США за допомогу у сфері безпеки, а також подякував президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Американська делегація прибула на інавгурацію Зеленського і передала йому вітання від Трампа.

Також Зеленського зі вступом на посаду привітала королева Великої Британії Єлизавета II.

Водночас у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує вітати Зеленського після його вступу на пост президента України.

Нагадаємо, що США заявили про свою підтримку нового президента.