Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський заявив проце під час зустрічі з представниками Адміністрації та Конгресу США, повідомляє прес-служба президента.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - наголосив Зеленський.
Глава держави подякував США за допомогу у сфері безпеки, а також подякував президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом.
З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
Американська делегація прибула на інавгурацію Зеленського і передала йому вітання від Трампа.
Також Зеленського зі вступом на посаду привітала королева Великої Британії Єлизавета II.
Водночас у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує вітати Зеленського після його вступу на пост президента України.
Нагадаємо, що США заявили про свою підтримку нового президента.
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