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Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії

"Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога"
Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу у подоланні російської агресії та закликав продовжувати посилювати санкції проти Москви.
Зеленський закликав США посилювати санкції проти Росії Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив проце  під час зустрічі з представниками Адміністрації та Конгресу США, повідомляє прес-служба президента.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував США за допомогу у сфері безпеки, а також подякував президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом.

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Американська делегація прибула на інавгурацію Зеленського і передала йому вітання від Трампа.

Також Зеленського зі вступом на посаду привітала королева Великої Британії Єлизавета II.

Водночас у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не планує вітати Зеленського після його вступу на пост президента України.

Нагадаємо, що США заявили про свою підтримку нового президента.

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20 05 2019 21:32
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