ПОЛІТИКА НОВИНИКоролева Великої Британії Єлизавета II привітала президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королева Єлизавета II привітала Зеленського з нагоди інавгурації
Вранці Зеленський присягнув українському народові
Фото: gettyimages.com
"Сьогодні, з нагоди інавгурації, Її Величність Королева надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні британського посольства у Twitter.
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Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.
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20 05 2019 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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