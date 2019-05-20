Королева Єлизавета II привітала Зеленського з нагоди інавгурації

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.

"Сьогодні, з нагоди інавгурації, Її Величність Королева надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні британського посольства у Twitter.

Читайте також: Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.