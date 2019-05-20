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Королева Єлизавета II привітала Зеленського з нагоди інавгурації

Вранці Зеленський присягнув українському народові
Королева Великої Британії Єлизавета II привітала президента України Володимира Зеленського з нагоди інавгурації.
Королева Єлизавета II привітала Зеленського з нагоди інавгурації Фото: gettyimages.com

"Сьогодні, з нагоди інавгурації, Її Величність Королева надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні британського посольства у Twitter.

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Нагадаємо, що новообраний президент України Володиир Зеленський під час інавгуарації з трибуни Верховної Ради, що розпускає Верховну Раду.

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20 05 2019 18:22
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